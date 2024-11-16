Кириенко заявил о необходимости продвигать российские игрушки

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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По его словам, отечественный продукт не входит даже в 30 самых продаваемых в России западных аналогов.

В РФ необходимо продвигать российские игрушки, чтобы дети с самого юного возраста усваивали традиции и культуру нашей страны. С таким заявлением первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил в рамках заседания оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

«Для государства крайне важно, чтобы наши дети играли в игрушки, которые созданы и придуманы в России и воплощают из себя российские традиции и культуру всех народов и этнических групп нашей страны», — подчеркнул Кириенко.

По его словам, данные товары — это больше, чем просто игра. Они оказывают непосредственное влияние на воспитание детей.

Кириенко отметил, что из 30 самых продаваемых в России игрушек нет ни одной отечественной. Он призвал производителей исправить эту ситуацию, поскольку нельзя доверять воспитание детей иностранным государствам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кириенко отметил важную роль учителей. Он также заявил, что в России сформирована целая система поддержки развития просвещения и воспитания молодого поколения.