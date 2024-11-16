Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте «Таштагольская»

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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На месте трагедии работают следователи. Они устанавливают причину обрушения кровли в шахте.

Под завалами шахты «Таштагольская» в Кемеровской области обнаружили тело горняка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни. Принимаются меры к извлечению его на поверхность», — уточнили в Telegram-канале ведомстве.

Обвал кровли в шахте «Таштагольская», в которой добывали руду, произошел в ночь на 16 ноября. Сообщалось, что на момент обрушения под землей находились 183 горняка. 182 из них успешно эвакуировались.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. Дополнительные детали трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что весной сообщалось о ЧП в Амурской области. Тогда на протяжении двух недель спасатели пытались вызволить оказавшихся в земляной ловушке 13 шахтеров после обрушения горных пород на руднике «Пионер». Люди застряли на глубине более 100 метров.