Фаршированные перцы: таможенники нашли тонну наркотиков на 3 млрд руб в овощах

В США таможенники нашли наркотики на 31 миллион долларов в болгарских перцах

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Курьер вез 1859 упаковок запрещенного вещества.

В США на границе с Мексикой таможенный контроль обнаружил груз с запрещенными веществами стоимостью в 31 миллион долларов (более трех миллиардов рублей — Прим. ред.). Об этом сообщает New York Post.

Курьера, провозящего наркотики, задержали в Техасе. Сотрудникам службы безопасности показался странным багаж мужчины — подозрительный фургон, полностью наполненный зеленым болгарским перцем.

После проверки тары и сканирования стало известно, что путешественник попытался провести с собой порядка 1859 упаковок запрещенного вещества. Пакеты были зеленого цвета — предполагаемый преступник рассчитывал на то, что груз «с сюрпризом» будет не замечен.

Общий вес багажа составил около тонны. Как отмечают хранители правопорядка, наркоторговцы в случае перевозки могли сбыть товар примерно за 31 миллион долларов.

Сейчас против курьера возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье задержана семейная пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.