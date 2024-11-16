Мумию саблезубого котенка нашли в вечной мерзлоте Якутии

Фото: © РИА Новости/Л. Носов

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Возраст останков превышает 35 тысяч лет.

В вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии нашли мумию саблезубого котенка. Об этом сообщает портал Scientific Reports.

Отмечается, что в 2020 году исследователи нашли тушу детеныша крупного хищника. У мумии сохранился мех, кости и внутренние органы. Детально изучив находку, ученые пришли к выводу, что возраст останков составляет более 35 тысяч лет. Однако они заверили, что котенок умер спустя три недели после рождения.

Согласно данным портала, впервые в истории палеонтологии изучен внешний вид вымершего млекопитающего, не имеющего аналогов в современной фауне. По информации ученых, его шерсть темного окраса, передние лапы удлиненные, шейный отдел отличается массивностью, а форма морды необычная: большой рот и маленькие уши. Эта находка показала как выглядели саблезубые кошки, которые исчезли десять тысяч лет назад. Обычно такие останки встречаются в Северной Америке, а в Сибири их обнаружили впервые.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мозгу мумий XVII века найдены следы кокаина. Исследование проводили миланские ученые. Они отметили, что примерно 200 лет назад среди жителей Южной Америки листья коки считались «волшебными» — растение могло утолять голод и жажду, служить местным обезболивающим и антисептиком, лечило болезни и будоражило ум.