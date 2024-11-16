В Союзе кинематографистов РФ уточнили место и время прощания со Светличной

Прощание со Светличной пройдет в Белом зале Дома кино 20 ноября в 11:00

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Прощание с народной артисткой РСФСР Светланой Светличной пройдет в Белом зале Дома кино 20 ноября в 11:00. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Также в Союзе уточнили, что актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище, о чем ранее сказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина РИА Новости.

Светлана Светличная умерла на 85-м году жизин. Последние годы артистка боролась с тяжелой болезнью. Последние дни она провела в хосписе.

Светлана Светличная — советская актриса, которую миллионы зрителей знают по фильму «Бриллиантовая рука» и легендарной фразе: «Не виноватая я! Он сам пришел!».

Звезда родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В 1963 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера. Она дебютировала в фильме Михаила Калика «Колыбельная», после чего начала активно сниматься в кино.

В фильмографии Светличной насчитывается больше 70 работ, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Девушка и смерть» и многие другие.