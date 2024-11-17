Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Особенно пристальное внимание в МИД РФ призвали обратить на коррупцию и спонсирование терроризма Байденом.

Сенаторам-демократам стоит обратить внимание на свою партию и расследовать преступления коллег. С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в своем Telegram-канале.

Так спикер МИД отреагировала на новость агентства Reuters, которое сообщило, что сенаторы-демократы призвали расследовать связи американского предпринимателя Илона Маска с Россией.

«Сенаторам-демократам хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь», — подчеркнула Захарова.

Помимо этого, представитель МИД призвала демократов расследовать преступления своего лидера — действующего президента США Джозефа Байдена. К таким делам она отнесла коррупцию американского лидера, а также его связь с киевским режимом, которые подходят под статью о спонсировании терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова объяснила отказ Папы Римского посещать Париж.