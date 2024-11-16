Проклова о Светличной: «Была одной из самых ярких актрис определенного периода»

Фото, видео: Анна Салынская/ТАСС; @РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда ушла из жизни в 84 года.

Актриса Елена Проклова вспомнила добрым словом ушедшую из жизни коллегу о цеху Светлану Светличную. Об этом звезда эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Стало известно, что в результате продолжительной болезни в стенах хосписа умерла актриса Светлана Светличная на 85-том году жизни. Она сыграла далеко не одну роль, но больше всего запомнилась по фильму «Бриллиантовая рука». Фраза «Не виноватая я!» стала культовой и быстро превратилась в одну из самых цитируемых, принеся Светлане известность.

«Это актриса, женщина, которая является, мне кажется, одной из самых ярких актрис определенного периода советского кинематографа. Красавица, содержательный человек, к сожалению, не очень успешной актерской и человеческой судьбы», — поделилась Проклова.

Елена отметила, что уход Светличной безусловно был ранним, она могла сыграть намного больше ролей, если бы судьба дала ей шанс. Проклова также выразила соболезнования близким и поклонникам звезды, которые остались без своей любимицы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стали известны подробности смерти артиста балета Шклярова.