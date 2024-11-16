«Вы меня просто убили»: Нина Маслова ошарашена новостью о смерти Светличной

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Советские звезды часто работали вместе на мероприятиях, посвященных кино.

Звезда советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», заслуженная артистка РФ Нина Маслова была ошарашена новостью о смерти ее коллеги Светланы Светличной. Своими эмоциями она поделилась в беседе с 5-tv.ru.

«Это вы меня просто убили», — заявила Маслова. Актриса не знала, что ее коллега скончалась.

Маслова рассказала, что они со Светличной очень часто работали вместе.

«Мы с ней вместе много работали в концертах, вели Международный московский кинофестиваль, ездили на внутренние кинофестивали в республики», — заявила собеседница.

По словам Масловой, покойная навсегда останется в наших сердцах.

«Она для меня всегда останется, потому что Светку я очень люблю, и она мне по духу очень близкий человек. Наверное, самый близкий человек», — заключила актриса.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет. Известно, что артистка страдала от тяжелой болезни, однако точного диагноза никто из ее близкого окружения пока не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ушла из жизни первая красавица СССР Светлана Светличная.