«Понимали, что идет к этому»: внучка Светланы Светличной о последней воле бабушки
Актриса Светлана Светличная перед смертью попросила предать ее земле
Фото: © РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Заслуженной артистки РСФСР не стало утром 16 ноября.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная перед смертью поделилась с семьей своей последней волей — она попросила, чтобы ее предали земле, а не кремировали. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала внучка знаменитой актрисы Мария Ивашова.
Собеседница издания пообещала, что близкие Светланы Афанасьевны обязательно осуществят ее просьбу.
«Она хотела, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Мы обязательно исполним ее желание. Больше она ни о чем не просила», — поделилась Мария.
Она также рассказала, что родственники знаменитости были готовы к уходу любимой артистки. К большому сожалению, звезда телеэкранов на протяжении долгого времени тяжело болела.
«Мы понимали, что все идет к этому. Хотя старались продлить ей жизнь», — подчеркнула внучка Светличной.
Причиной смерти 84-летней актрисы стала острая сердечная недостаточность. О ее смерти стало известно 16 ноября в районе десяти часов утра. Звезду фильма «Бриллиантовая рука» похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехе и трагедии Светланы Светличной.