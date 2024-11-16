«Непонятная для окружающих»: Ангелина Вовк вспомнила, какой была Светличная

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; @РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Диктор опечалена уходом подруги.

Народная артистка РФ Ангелина Вовк считает актрису Светлану светличную по-настоящему светлым и добрым человеком. Об этом она рассказала в разговоре с 5-tv.ru.

Вовк призналась, что новость о смерти актрисы стала для нее настоящей неожиданностью, и ей очень жаль было услышать об этом. Раньше они были хорошими подругами, но потом перестали общаться, отметила она.

«Мы с ней не общались, потому что к ней доступ как-то был абсолютно ограничен. Я не знаю, кто этим занимался. Конечно, очень жаль. Я с ней дружила одно время. Мы часто с ней ходили в театры, общались в компаниях», — вспоминает артистка.

Телеведущая помнит Светличную как очень доброго и доверчивого человека, который не ищет подвоха в людях. Вовк отметила, что очень многие пользовались этим, из-за чего она переживала за подругу.

«Вокруг нее вертелись какие-то подозрительные личности», — говорит Вовк.

Она также отметила, что Светличная была настоящей актрисой — и на экране, и в реальной жизни. По этой причине многие не понимали ее и считали, что Светличная одевается не по своему возрасту.

«Она была светлым человеком, немножко непонятным для окружающих людей», — говорит артистка.

Вовк очень сожалеет об уходе подруги и отмечает, что Светличная никогда не говорила плохого о людях и не любила сплетничать, и за это она очень ценила ее.

«Конечно, очень жаль, что она ушла. Очень жаль, потому что она была светлым человеком. Она никогда ни о ком не говорила плохо. Никогда. Мы с ней не перемывали кости никому, потому что я тоже не люблю обсуждать проблемы других людей», — говорит артистка.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет. Известно, что артистка страдала от тяжелой болезни, однако точного диагноза никто из ее близкого окружения пока не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ушла из жизни первая красавица СССР Светлана Светличная.