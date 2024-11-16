Боролась пять месяцев: друг Светланы Светличной назвал причину ее смерти

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Звезда «Бриллиантовой руки» скончалась на 85-м году жизни.

Причиной смерти Светланы Светличной, предположительно, стало онкологическое заболевание, с которым она боролась последние пять месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга актрисы Павла Соседова.

До этого стало известно, что одна из красивейших актрис советского кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет в Первом московском хосписе.

Последние несколько лет у Светличной были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, ей диагностировали онкологическое заболевание.

Невестка актрисы Ольга Ивашова рассказала 5-tv.ru, что последние дни Светличная провела в хосписе.

Директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина сообщила, что Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал о громких романах Светланы Светличной.