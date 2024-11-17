«Даже не плакал»: Мария Погребняк крестила четвертого сына

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Крестной мамой стала певица Ольга Бузова.

Блогер Мария Погребняк крестила двухмесячного сына Владимира. Об этом она сообщила в личном блоге в соцсетях.

Подготовку к такому событию блогер начала заранее. Образ звезда собирала вместе со своими подписчиками. Она поспешила успокоить поклонников тем, что в откровенной сорочке идти в храм не собирается. В итоге Погребняк выбрала кружевное платье и платок, а мальчика нарядила в белый костюм с галстуком-бабочкой.

«Сегодня важный день — крестины Володеньки», — написала звезда.

Фото, видео: Telegram/Бузова/byzovahouse

Крестной мамой стала певица Ольга Бузова. Она подчеркнула, что для нее это безумно волнительное событие.

«Все прошло просто волшебно. Владимир, потом тебе все покажем и расскажем. Сладкий мальчик, даже не плакал», — отметила артистка.

Затем она опубликовала стих, в котором указала, что всегда будет рядом с ним сердцем и душой.

Мария Погребняк в сентябре 2024 года связала себя узами брака с предпринимателем Игорем Головинским. Через несколько дней после торжества у пары родился сын Владимир. Для блогера это четвертый ребенок, она уже воспитывает от экс-супруга Павла Погребняка троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына.