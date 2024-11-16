Валерий Баринов о даре Светланы Светличной: «Сочетание красоты, тайны, таланта и женственности»

Фото, видео: Виталий Невар/ТАСС; @ РИА Новости; 5-tv.ru

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Актер отметил, что «Бриллиантовая рука» не является ее единственной выдающейся работой.

Жизнь заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной была насыщенной и интересной, но ей пришлось испытать немало трудностей. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru высказал народный артист РФ Валерий Баринов.

«Человек прожил интересную, сложную жизнь. Главный дар ее был, от Бога полученный, родителей, судьбы — то, что она была женщиной, красивой женщиной. Главное ее качество — тайна. Всегда было неожиданно, как она себя поведет, как оценит ту или иную ситуацию», — вспоминает актер.

По словам Баринова, много лет назад после появления звезды на экране все зрители «обомлели». Однако актеру Светличная запомнилась не только по фильму «Бриллиантовая рука», но и другим кинолентам.

«Все вспоминают „Бриллиантовая рука“, а я помню ее в „Герое нашего времени“. Это какое-то невероятное сочетание красоты, тайны, таланта и женственности», — резюмировал Баринов.

Звезда советского кино Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет в хосписе. О тяжелом заболевании артистки сообщалось еще в начале 2024 года, однако официальный диагноз никто из ее близких так и не назвал. Ходили слухи, что актриса больна онкологией. Светличную похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.