Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Ранее этого не позволяла сделать администрация президента Джо Байдена.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц смог позвонить президенту России Владимиру Путину только после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее этого не позволяла сделать администрация президента Джо Байдена. Об этом заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс в разговоре с ТАСС.

«Почему (немецкая — Прим. Ред.) политика никак не двигалась? Потому что получает указания из Вашингтона. А сейчас, когда в Вашингтоне система Байден-Харрис была смещена, канцлер Шольц вдруг смог проявить инициативу и позвонить». — сказал Ротфусс.

Он также подчеркнул, что этот звонок был необходим, так как население на протяжении долгого времени ждет «дипломатических усилий, несмотря на антироссийскую пропаганду».

Ротфусс отметил, что большая часть граждан ФРГ выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Парламентарий подчеркивает, что важно различать немецкое население и правительство страны.

Согласно опросу социологического института INSA, 68% респондентов выступили за дипломатическое завершение военного конфликта, добавил он.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Они провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.

Российский лидер напомнил, что украинский кризис стал прямым результатом многолетней недружественной политики НАТО. Путин также добавил, что Москва никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США получили гарантии безопасности президента.