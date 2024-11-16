Бжания готов покинуть пост президента: последние новости о протестах в Абхазии

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Речь главы Республики была встречена бурными аплодисментами.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что готов сложить свои полномочия. Об этом он сообщил на встрече с гражданами в селе Тамыш.

Глава региона готов подать в отставку и пойти на выборы, если протестующие выполнят одно условие.

Причина массовых протестов в Абхазии

Первые волнения в регионе начались вечером 11 ноября, когда парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.

Требования протестующих в Абхазии

Местные жители, которые называют себя оппозиционерами, настаивают на полном отказе от ратификации соглашений.

Помимо этого, они потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция требует проведения внеочередных досрочных выборов.

Последствия протестов

Протесты в Абхазии накрыли Сухум. 15 ноября толпа несогласных окружила комплекс правительственных зданий и снесла ворота при помощи военного грузовика.

После прорыва, силовики старались не допустить митингующих в само здание парламента, однако сделать этого не удалось. Часть мятежников все-таки проникла внутрь, где они выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зале заседаний.

По последним данным, в результате протестов пострадали 14 человек.

Бжания объявил о готовности сложить полномочия

После обострения ситуации в регионе президент Бжания покинул здание МВД в Сухуме и отправился в свое родное село Тамыш. В ходе выступления перед местными жителями он заявил, что готов сложить полномочия и пойти на выборы, когда протестующие покинут здание парламента.

Речь президента была встречена аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с протестов в Сухуме.