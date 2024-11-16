Погубили наркотики: стали известны подробности смерти артиста балета Шклярова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Пытаясь добраться до запрещенных веществ, мужчина сорвался с карниза.

Артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб, когда пытался покинуть дом, где его закрыли, чтобы найти дозу наркотиков. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, сам танцовщик попросил свою бывшую жену запереть его. 39-летний артист признался экс-супруге в зависимости и умолял не давать ему притрагиваться к запрещенным препаратам.

Женщина согласилась и оставила Шклярова дома одного. Судя по всему, артист не смог побороть желание, и решил покинуть квартиру, перебравшись на соседний балкон. Премьер Мариинского театра сорвался с карниза.

Владимир Шкляров окончил Академию Русского балета имени Вагановой в 2003 году. Затем был принят в труппу Мариинского театра.

В 2009 году Шкляров стал лауреатом ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов в категории «артист балета». В 2020 году Владимир Шкляров получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

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