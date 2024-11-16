В Подмосковье мужчина скончался на лавочке после фразы «Зачем я так напился?!»

В Подмосковье мужчина скончался на лавочке после слов «зачем я так напился»

Фото: www.globallookpress.com/Wu Zhuang

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На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Балашихе мужчина скончался на лавочке после фразы «Зачем я так напился». Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Его обнаружил прохожий, который приехал в гаражный кооператив, находившийся рядом с местом происшествия.

Очевидец рассказал, что нашел мужчину в возрасте 30-35 лет с рыжей бородой в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По его словам, неизвестный неоднократно произнес фразу «Зачем я так напился». Он не сообщал о каких-либо противоправных действиях в отношении себя.

Очевидец ушел в свой гараж, а вернувшись к лавочке спустя 40 минут, обнаружил этого же мужчину без признаков жизни.

Приехавшие на место инцидента экстренные службы зафиксировали его смерть. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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