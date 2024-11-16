Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина РИА Новости.

Актриса ушла из жизни в возрасте 84 лет. Как сообщала в беседе с 5-tv.ru невестка Светличной Ольга Ивашова, на протяжении нескольких лет артистка боролась с тяжелой болезнью.

Последние дни она провела в хосписе. Дата прощания со знаменитостью станет известна позже.

Светлана Светличная — советская актриса, которую миллионы зрителей знают по фильму «Бриллиантовая рука» и легендарной фразе: «Не виноватая я! Он сам пришел!».

Звезда родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В 1963 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера. Она дебютировала в фильме Михаила Калика «Колыбельная», после чего начала активно сниматься в кино.

В фильмографии Светличной насчитывается больше 70 работ, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Девушка и смерть» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших ролях Светланы Светличной.