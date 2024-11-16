Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске выросло до 171
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Ситуация находится под контролем главы Чувашии.
Число пострадавших в результате отравления в школьной столовой в Новочебоксарске увеличилось до 171 человека. Об этом сообщил Минздрав Чувашии в Telegram-канале.
«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести», — говорится в публикации.
При этом 165 пациентов, у которых легкая степень тяжести, лечатся амбулаторно.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей.
Кроме того, ситуация находится под контролем главы Чувашии Олега Николаева и соответствующих ведомств.
Сообщения об отравлениях учеников местной школы № 4 начали поступать 14 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».
Ранее 5-tv.ru писал, что мамы жалуются на работу школьной столовой в Новочебоксарске. Врачи предполагают, что это может быть энтеровирус или ротавирус.