Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Знаменитость ушла из жизни в возрасте 84 лет.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Последние несколько лет у артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Ее часто госпитализировали, а прошлым летом появилась информация, что ей диагностировали онкологическое заболевание.

Жена сына Светличной Ольга Ивашова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что последние дни актриса провела в хосписе.

«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», — уточнила она.

Когда состоится церемония прощания с актрисой — пока неизвестно, добавила Ольга.

Светлана Светличная — советская актриса, которую миллионы зрителей знают по фильму «Бриллиантовая рука» и легендарной фразе: «Не виноватая я! Он сам пришел!».

Звезда родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В 1963 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера. Она дебютировала в фильме Михаила Калика «Колыбельная», после чего начала активно сниматься в кино. В фильмографии Светличной насчитывается больше 70 работ, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Девушка и смерть» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших ролях Светланы Светличной.