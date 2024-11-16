Состояние пяти пострадавших при пожаре в приюте в Одинцово остается тяжелым
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Остальных постояльцев сгоревшего кризисного центра отправили в ПВР.
Пострадавшие при пожаре в кризисном центре для женщин, расположенном в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа, остаются в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — прокомментировали состояние пострадавших в ведомстве.
Крупный пожар разгорелся вечером 15 ноября. Потушить его удалось только около пяти часов утра, поскольку пламя успело разойтись на площадь в 300 квадратных метров. По предварительной версии, которую озвучили в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.
На момент пожара в здании благотворительной организации находились 26 постояльцев, 18 из которых — дети. Госпитализировать пришлось пятерых пострадавших, включая троих детей.
Всех эвакуированных из кризисного центра поселили в пункт временного размещения (ПВР).
Ранее 5-tv.ru одинцовская прокуратура выясняет причины пожара в благотворительной организации.