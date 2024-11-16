Состояние пяти пострадавших при пожаре в приюте в Одинцово остается тяжелым

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Остальных постояльцев сгоревшего кризисного центра отправили в ПВР.

Пострадавшие при пожаре в кризисном центре для женщин, расположенном в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа, остаются в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

«Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — прокомментировали состояние пострадавших в ведомстве.

Крупный пожар разгорелся вечером 15 ноября. Потушить его удалось только около пяти часов утра, поскольку пламя успело разойтись на площадь в 300 квадратных метров. По предварительной версии, которую озвучили в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.

На момент пожара в здании благотворительной организации находились 26 постояльцев, 18 из которых — дети. Госпитализировать пришлось пятерых пострадавших, включая троих детей.

Всех эвакуированных из кризисного центра поселили в пункт временного размещения (ПВР).

Ранее 5-tv.ru одинцовская прокуратура выясняет причины пожара в благотворительной организации.