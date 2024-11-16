Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска освободили населенные пункты Макаровка и Ленинское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что Макаровку освободили войска группировки «Восток», а Ленинское было освобождено подразделениями группировки «Центр».

В Минобороны отметили, что российские бойцы улучшили свое тактическое положение на линии соприкосновения.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила населенный пункт Степановка в ДНР.