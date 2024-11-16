Дочь Маликова превратилась в стальную леди: «15 минут в день творят чудеса»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Девушка успевает и следить за фигурой, и заниматься бизнесом, и уже много лет состоит в успешных отношениях.

Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания похвасталась стальным прессом и накаченными руками. Фотографией она поделилась в своем блоге.

Еще совсем недавно 24-летней Стеше приписывали образ принцессы. Хрупкая белокурая девушка публиковала эстетичные фотографии, на которых она всегда представала с нежной одежде пастельных тонов. Однако теперь все изменилось: Стефания начала работать над фигурой и превратилась в настоящую стальную леди.

Фото: Instagram*/steshamalikova

«15 минут в день творят чудеса», — подписала девушка публикацию в социальной сети, на которой показала красивый пресс.

В то же время Стеша не забывает о саморазвитии. Девушка активно развивает собственный бренд женской одежды. Большинство постов в ее блоге посвящены моде.

В личной жизни у нее тоже все отлично. Уже много лет Маликова состоит в отношениях со звездой хоккея Кириллом Капризовым. Сейчас спортсмен играет за американский клуб «Миннесоту Уайлд», однако даже расстояние не смогло разрушить отношения возлюбленных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему дочь Маликова Стефания не стала певицей.

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