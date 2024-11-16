«Была химия»: Агата Муцениеце ответила на слухи о романе с Кологривым

Муцениеце о Кологривом: потрясающий партнер, между нами была химия

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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По словам актрисы, на съемочной площадке между ними произошла химия.

Звезду «Закрытой школы» Агату Муцениеце очень часто подозревают в романах с коллегами по цеху. Недавно она призналась, что действительно влюблялась на съемочной площадке.

Так, летом поклонники подозревали, что между актрисой и телеведущим Иваном Чуйковым есть нечто большее, чем просто рабочие отношения. Звезда призналась, что пара сама подбрасывала СМИ поводы для слухов.

«У нас сложилась дружба с Ваней Чуйковым. СМИ быстро эту информацию разнесли. Хотя, конечно, надо признаться, мы чуть-чуть вкинули огня во всю эту историю. И у нас даже была симпатия, но мы просто решили, что останемся друзьями», — призналась Агата в беседе с экстрасенсом Владом Череватым в рамках шоу «Без масок».

Помимо Чуйкова, Муцениеце подозревали в отношениях с актером Никитой Кологривым. Предполагалось, что роман между ними завязались на съемочной площадке фильма «Я — медведь».

«Никита потрясающий партнер, талантливый очень. Когда приходит на площадку Никита, начинается праздник. А я обожаю, когда так», — отметила она.

Агата даже призналась, что между ними была небольшая химия, однако сейчас они просто хорошие друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце не понимала женщин, желающих выйти замуж.