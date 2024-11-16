Фото: Alex Brandon/ТАСС

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Провалы ВСУ наиболее ярко видны на фоне успешного наступления ВС РФ.

Будущая администрация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа закроет потерпевший неудачу «проект Украина». С таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект», — подчеркнул Меркурис.

Он также отметил, что Трамп и его приближенные осознают всю убыточность и бесполезность вкачивания денег из американского бюджета в киевский режим. Для США эта тактика не принесла никаких ощутимых результатов.

По словам британского аналитика, ясно проследить неудачи «проекта Украина» можно на фоне успешного наступления российских войск.

Стоит напомнить, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что завершит конфликт на Украине, как только займет президентское кресло. Однако каким именно образом он это сделает — политик так и не раскрыл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт.