«Прячусь в туалете»: Хью Грант не может жить со своими детьми

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда впервые стал папой в 51 год.

Актер Хью Грант не в состоянии вынести жизни со своими маленькими детьми в одном доме. Об этом стало известно в ходе интервью для The Clarkson Show, выдержки из которого опубликованы в издании Hello.

В свои 64 года артист растит пять детей. Впервые он стал отцом в 51, потому все отпрыски еще совсем маленькие. Самой старшей из звездных наследников Табита Чжао Ши Хонг Грант всего 13 лет, а младшим Блю и Лулу — шесть и восемь лет.

Актеру тяжело дается постоянный шум и гам, которые почти круглосуточно устраивают дети. Он настолько невыносимо устал, что ищет возможность сбежать на время или спрятаться. Единственным местом для уединения в доме оказалась уборная.

«А я много прячусь в туалете. Я теперь много сплю там. Там есть замок, но его уже практически сломали», — рассказал актер.

Несмотря на все сложности, Грант любит своих малышей. Он поделился, что во время разлуки с ними начинает быстро скучать, а, когда возвращается, то его очень трогает детская радость.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что режиссер Дэвид Линч рассказал о страшных муках.