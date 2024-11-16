«Там кричали дети»: очевидица рассказала о пожаре одинцовском приюте

Пострадавших при пожаре в приюте в Одинцово поместили в ПВР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В результате возгорания пострадали шесть человек.

Пожар в приюте для женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию, расположенном в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского района, удалось потушить ближе к пяти часам утрам. Очевидица событий Надежда Линькова сообщила корреспонденту «Известий» Ксении Солдатовой, что во время происходящего ей было очень страшно, потому что из горящего здания кричали дети.

«Было очень страшно. Тем более, что там были дети», — отметила местная жительница.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/5-tv.ru

По ее словам, «полыхало там очень сильно». К тому же, пожар был крупным и тушить его пришлось на протяжение долгого времени.

«Слава богу, никто не погиб», — подчеркнула Линькова.

О возгорании в подмосковной благотворительной организации стало известно вечером 15 ноября. В момент пожара в здании находились десятки постояльцев, большинство из которых — дети.

По информации областного Минздрава, в результате возгорания пострадали шесть человек, всех их госпитализировали с отравлением угарным газом. Однако, к счастью, обошлось без тяжелых травм.

По предварительной версии, озвученной МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание.

Сейчас пострадавшие находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одинцовская прокуратура выясняет причины пожара в благотворительной организации.