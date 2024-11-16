Высокий темп: 4,5 тыс участников зарегистрировались на второй поток программы «Время героев» за сутки

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Уже 12 участников первого потока заняли свои новые должности.

За первые сутки на второй поток программы «Время героев» зарегистрировались 4,5 тысячи участников. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«За первые сутки уже зарегистрировались 4450 участников. Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Для нас важно, чтобы каждый герой от первых минут регистрации до выпуска получал лучший сервис, самые востребованные и актуальные знания», — цитирует Telegram-канал «Время героев» ректора программы Алексея Комиссарова.

Регистрация на второй этап открылась в 00:00 по московскому времени 15 ноября.

Уже сегодня 12 участников программы, которые прошли обучение в первом потоке, заняли свои новые должности. Среди них: полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. В пресс-службе отметили, что еще часть участников находится в процессе подготовки к выходу на новые посты.

Программа «Время героев» стартовала по поручению российского президента Владимира Путина 27 мая 2024 года. Ее цель — подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, которые имеют наиболее релевантный управленческий опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение открыть набор на второй поток «Время героев».