«Интересен, доступен и важен для мира спорта»: День самбо отмечают в России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Этот вид спорта подошел к своему 86-летию на пике формы.

Каждая тренировка проходит максимально интенсивно. Раз за разом борцы оттачивают броски и хитрые приемы.

Правильно падать — это то, чему учат самбистов на самой первой тренировке. А вот умение подниматься в любой ситуации и держать удар — вырабатывается годами. Самбо обучает не только искусной технике, но и стальному характеру, который всегда помогает продолжать бой!

Школа «Самбо 70» — одна из сильнейших в стране. Здесь обучают борьбе с самого детства, и каждый на этом ковре знает цену золотой медали.

«Здесь занимается группа высшего спортивного мастерства, ребята, которые себя проявили. А многие уже и во взрослом спорте завоевали медали чемпионатов Мира и Европы», — рассказал тренер школы Дмитрий Герасименко.

Они доминировали и на прошедшем Чемпионате Мира. Российские самбисты привезли из Астаны 23 медали из 28 возможных. Это при том, что состав сборной сильно помолодел.

«Но результат остался неизменным. Сборная России заняла первое общекомандное место по всем нашим дисциплинам», — подчеркнул главный тренер сборной по самбо России Дмитрий Трошкин.

Чемпионы так и не услышали гимн своей страны и не увидели российский триколор, стоя на пьедестале.

«Стоя на пьедестале нет той гордости и тех ощущений, которые ты испытываешь, когда играет гимн. Гимн, флаг. Все равно это эмоции», — прокомментировал пятикратный чемпион мира по самбо Сергей Рябков.

Так или иначе, но на чемпионате Мира творилась история. Впервые там выступили девушки в дисциплине боевое самбо, а также слабовидящие самбисты.

И снова успех, все трое участников сборной выиграли золото… Как признается команда, перед турниром пришлось много работать и адаптироваться к шлему на голове и шуму вокруг.

«Когда у человека отсутствует зрение, у него обостряются другие чувства. И я знаю, что когда им закрывают височную, лобную часть они теряются», — отметил тренер сборной по самбо среди слепых Роман Халиков.

«Тренер находится метрах в пяти, и когда мы работаем, тренер корректирует. И это все хорошо слышно. То есть мы с тренером как одно целое», — поделился чемпион мира по самбо среди слепых Павел Селиванов.

Преодолевать трудности — это философия Самбо. А вот как не сдаваться, когда твоя жизнь висит на волоске — знает Раис Рахматуллин. Это сейчас он один из самых титулованных самбистов мира, но в 19 лет врачи выявили у него серьезную болезнь сердца и запретили выходить на ковер.

«Пренебрег советами врачей, докторов и усиленно тренировался, выступал на соревнованиях. Очень большое желание, трудолюбие и целеустремленность и помогли добиться результата в конечном итоге», — рассказал семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин.

И как ни странно, многих великих самбистов в борьбу привело кино. А точнее фильм «Непобедимый» 1983 года. Увидев его еще мальчишкой, один из сильнейших самбистов планеты Игорь Куринной навсегда влюбился в борьбу.

«Его привезли в Смоленск. У нас там было четыре кинотеатра в городе, и вот сколько было сеансов — 28. Я на все ходил. И то, что появился этот фильм, я однозначно пошел в самбо», — вспоминает трехкратный чемпион мира по самбо Игорь Куринной.

По сценарию, создатель самбо приезжает в Среднюю Азию и изучает борьбу корэш, которая тоже легла в основу самообороны без оружия.

Этого факта не отрицают и сами Батыры, которые борются на кушаках

«Захват в стойке и борьба в стойке — все это и в самбо, и в корэш присутствует», — сказал Батыр Инсаф Бадретдинов.

Но самое большое влияние на самбо оказало дзюдо. Правда, со временем, японцы сами заинтересовались русской борьбой и стали ее изучать.

«В Советском Союзе удалось создать нечто уникальное. Самбо вобрало в себя все лучшие практики, которые есть в мире. В этом его сила», — отметил автор цикла статей о самбо Ёнэяма Такафуми.

К своему 86-летию самбо подходит на пике формы. Этим видом единоборств только в России занимаются больше 300 тысяч человек

«Самбо — тот вид, который интересен, доступен и очень важен для нашего спортивного сообщества в мире», — считает президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев

Те, кто трудился и потел на ковре — легенды самбо сейчас играют ключевую роль. Привлекают в этот спорт молодые поколения — будущих чемпионов и гордость страны

«Всех самбистов с праздником. Наверное, только самбистом надо быть, чтобы понимать и ощущать радость этого дня!» — подчеркнул четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко.