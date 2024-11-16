В шахте «Таштагольская» произошел повторный горный удар

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Работы по поиску человека, оказавшегося под завалами после обрушения, временно приостановлены.

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел повторный горный удар. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что пока работы приостановлены, спасатели отходят на безопасное расстояние. Пострадавших из-за повторного удара не было.

Обрушение в шахте произошло рано утром, когда проводились работы по добыче руды. Предположительно, под завалами находится один человек. Специалисты занимались его поиском.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Известно, что шахта принадлежит АО «Евраз ЗСМК». Обстоятельства и дополнительная информация уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три горняка погибли после обрушения породы на руднике, расположенном на Камчатке.