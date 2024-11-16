«Стараюсь просто жить»: Диана Шурыгина рассказала о своих заработках

Диана Шурыгина стала блогером и может позволить себе личного повара

Фото: ВКонтакте/Диана Шурыгина/shurygina_vlog

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Девушка стала знаменита после громкого скандала в 2016 году. Сейчас она работает блогером.

Блогер Диана Шурыгина может позволить себе личного повара благодаря своему заработку. Об этом она рассказала в интервью продюсеру Георгию Иващенко.

«Я стараюсь просто каждый день классно проживать по максимуму. И вообще не париться. Мне нравится вот такая легкая беззаботная жизнь. Гулять с собакой, путешествовать», — ответила Шурыгина.

При этом, как отметила девушка, она сама обеспечивает свои потребности, а не богатый мужчина. Например, Шурыгина может позволить себе не готовить еду, за это отвечает ее личный повар.

После громкого скандала об изнасиловании Диана стала блогером и зарабатывает с помощью рекламы.

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

К слову, летом состоялась премьера сериала «Дайте шоу», основанного на реальной жизни Шурыгиной. В 2016 году девушка заявила, что ее изнасиловал 20-летний Сергей Семенов на вечеринке друга в съемном коттедже. Тогда вся страна запомнила ее фразу «на донышке» — это именно столько, сколько алкоголя, по словам Дианы, она выпила в тот день на вечеринке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Диана Шурыгина оказалась в полицейском участке.

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