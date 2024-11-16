Силы ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевский режим пытался нанести удар по Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областям и по Крыму.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 34 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 20 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, одиннадцать — над Брянской. А также по одному над территориями Крыма, Белгородской и Калужской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беспилотник ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино.