Журналистку «Известий» выгнали с сеанса Кашпировского в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Охранники выталкивали съемочную группу под аплодисменты поклонников.

Главный экстрасенс девяностых Анатолий Кашпировский выгнал журналистку «Известий» Наталию Графчикову во время встречи с поклонниками в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге.

Корреспондент вместе со съемочной группой пыталась задать психотерапевту несколько вопросов, но тот возмутился, что в помещении проводили съемку.

«Люди не хотят, чтобы вы снимали без моего разрешения», — заявил он.

Поклонники экстрасенса поддержали своего кумира. Они требовали не мешать проводить сеанс и использовали нецензурную брань.

«Вышла отсюда! Иди отсюда!» — кричали люди со своих рядов.

Вместе с охранниками фанаты Кашпировского пытались помешать вести съемку, загораживали объектив камеры, а в итоге и вовсе вытолкали Графчикову из зала.

«Мы сейчас находимся на концерте, нам не дают снимать, выгоняют из зала, нет ни одного закона. Вот, собственно, так относятся на концерте Кашпировского к журналистам, к тем людям, которые готовы задавать открытый вопрос», — прокомментировала Графчикова.

Мероприятие провели 15 ноября. И данная дата была выбрана не случайно. Как говорил экстрасенс, именно в этот день можно осуществить «привязку на Луну», которая «избавляет пациента от ненужной ему веры ума, и этим устраняя его вражду с телом, пробуждает в организме мощный механизм».

Подробнее об инциденте смотрите в «Итоговой программе с Петром Марченко» 17 ноября в 23:00 на РЕН ТВ.

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