Украинцам могут продлить срок нахождения в России без документов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Об этом говорится на портале проектов нормативных актов.

Граждане Украины, которые прибыли в Россию с целью трудоустройства, могут продлить свое пребывание в стране без наличия разрешительных документов до 31 марта 2025 года. Эта информация содержится в проекте указа президента Российской Федерации Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов.

«Проектом указа предлагается указ № 585 признать утратившим силу, одновременно установив для граждан Украины, въехавших в Российскую Федерацию до 1 января 2025 г., право временно пребывать и работать на ее территории без получения разрешительных документов до 31 марта 2025 г.», — говорится на портале.

Украинцам, находящимся в России, разрешено работать до 1 января 2025 года, при условии прохождения медицинского освидетельствования и сдачи отпечатков пальцев. Однако многие из них еще не выполнили эти требования, что может создать определенные риски для национальной безопасности государства.

Министерство внутренних дел России предложило дополнить список необходимых мероприятий медицинским освидетельствованием, включая анализ на ВИЧ. После истечения установленного срока для дальнейшей работы украинцам потребуется получить патент от региональных подразделений МВД.

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