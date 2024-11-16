«Даже не смейте ему говорить»: Айза рассекретила тайну о младшем сыне

Фото: Instagram*/aizalovesam

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Восьмилетний мальчик не только поет и танцует, но и регулярно посещает храм.

Блогер Айза, бывшая жена рэпера Гуфа, часто делиться с интернет-пользователями подробностями своей жизни. На днях она призналась — кое-что все же утаила от публики. Это касается ее младшего сына Элвиса. Общаясь с поклонниками, она выдала интересный факт о наследнике.

«Элвис крещеный и очень любит храм. Постоянно причащается и исповедуется. Даже не смейте Элвису говорить о том, что Бога нет. Он на вас посмотрит, как на слепых и безумных», — призналась Айза.

К слову, у Айзы двое детей. Первого сына Сэма блогер родила от рэпера Гуфа. С ним она была в браке шесть лет. А спустя год после развода вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. От него она и родила Элвиса. У мальчика все чаще проявляются творческие способности. Он читает рэп, поет композиции Гуфа, танцует. Но все это не поддерживает родной отец. Анохин в упрек говорит ребенку, что тот скачет и кривляется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складывается личная жизнь блогера Айзы.

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