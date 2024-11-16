Жена Байдена отправит его в космос из-за плохого поведения

Фото: Reuters/Ханна Маккей

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом американский лидер рассказал на встрече с президентом Республики Перу.

Первая леди обещает Джо Байдена отправить в космос. Пожаловался на супругу президент США своему коллеге из Республики Перу Дине Боуате. Информацию об этом цитирует ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (директору NASA Биллу Нельсону — Прим. ред.), чтобы он отправил меня в космос», — сказал обеспокоенный Байден.

Политик считает, что глава NASA вполне может поддержать идею его жены Джилл. Тем не менее, он волнуется не просто так, ведь если он отправится в космос, ему придется вернуть на Землю несколько людей.

«И я немного обеспокоен тем, что он может захотеть отправить меня в космос, потому что нам нужно вернуть некоторых людей домой!» — цитирует президента New York Post.

Встреча между лидерами США и Перу была связана с темой космоса. В мае этого года Республика присоединилась к американскому соглашению «Соглашение Артемиды». Это ряд двухсторонних договоров между Америкой и рядом стран, касающихся добычи ресурсов на Луне и ряда других исследовательских операций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин отметил важную роль космоса в экономике России.