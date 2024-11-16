Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Кемеровской области/t.me/SKRKuzbass; 5-tv.ru

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По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Один человек может находиться под завалами в шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Как сообщает региональное управление СК РФ, ЧП произошло во время проведения работ по добыче руды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». На месте работают экстренные службы. По данным МЧС, обрушение произошло в 04:45 по местному времени.

Известно, что шахта принадлежит АО «Евраз ЗСМК». Обстоятельства и дополнительная информация уточняются.