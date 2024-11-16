Сначала радуют, потом просят: мошенники придумали новую схему обмана россиян
«Известия»: Мошенники начали присылать россиянам цветы и подарки и красть деньги
Фото: 5-tv.ru
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Вероятней всего, этот способ «не приживется», так как он сложен и финансово затратен для злоумышленников.
Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Сначала они отправляют цветы через курьера, а после просят назвать четырехзначный код из сообщения якобы для того, чтобы отчитаться перед руководством службы доставки. Как рассказал «Известиям» специалист в сфере кибербезопасности Дмитрий Овчинников, новая схема очень напоминает уже известную с переводом денег.
«Похожая схема раньше применялась, например, при переводе денег: какая-то девушка якобы случайно отправляла сумму на счет жертвы, а потом звонила, извинялась и просила все вернуть. А затем банк отменял пришедший платеж, в итоге жертва теряла свой перевод», — пояснил эксперт.
Как добавил Овчинников, способ с цветами достаточно действенный, ведь в таком случае жертва обмана считает себя обязанной. Кроме того, у человека возникает чувства вины, когда мошенник говорит, что его могут оштрафовать в случае неполучения кода из сообщения.
«Поэтому они не вникают в текст сообщения и в спешке, в желании помочь курьеру диктуют цифры. В результате мошенники получают доступ к онлайн-банку и обнуляют счета жертвы», — сказал Овчинников.
При этом, несмотря на действенность, специалист в помощи борьбы с мошенниками Евгения Лазарева уверена — схема долго не просуществует, так как она сложна и затратна для злоумышленников. Ведь сначала надо купить цветы, потратить деньги, потом оплатить курьера, а уже после пытаться выманить деньги.
«Все эти элементы требуют времени, вложений и несут риски, которые потенциальная выгода может и не компенсировать», — подытожила эксперт.
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