Сначала радуют, потом просят: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Фото: 5-tv.ru

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Вероятней всего, этот способ «не приживется», так как он сложен и финансово затратен для злоумышленников.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Сначала они отправляют цветы через курьера, а после просят назвать четырехзначный код из сообщения якобы для того, чтобы отчитаться перед руководством службы доставки. Как рассказал «Известиям» специалист в сфере кибербезопасности Дмитрий Овчинников, новая схема очень напоминает уже известную с переводом денег.

«Похожая схема раньше применялась, например, при переводе денег: какая-то девушка якобы случайно отправляла сумму на счет жертвы, а потом звонила, извинялась и просила все вернуть. А затем банк отменял пришедший платеж, в итоге жертва теряла свой перевод», — пояснил эксперт.

Как добавил Овчинников, способ с цветами достаточно действенный, ведь в таком случае жертва обмана считает себя обязанной. Кроме того, у человека возникает чувства вины, когда мошенник говорит, что его могут оштрафовать в случае неполучения кода из сообщения.

«Поэтому они не вникают в текст сообщения и в спешке, в желании помочь курьеру диктуют цифры. В результате мошенники получают доступ к онлайн-банку и обнуляют счета жертвы», — сказал Овчинников.

При этом, несмотря на действенность, специалист в помощи борьбы с мошенниками Евгения Лазарева уверена — схема долго не просуществует, так как она сложна и затратна для злоумышленников. Ведь сначала надо купить цветы, потратить деньги, потом оплатить курьера, а уже после пытаться выманить деньги.

«Все эти элементы требуют времени, вложений и несут риски, которые потенциальная выгода может и не компенсировать», — подытожила эксперт.

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