«Лада» сгорела после столкновения с забором на Крестовском острове в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель и пассажир скрылись с места ДТП до приезда пожарных.

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове сгорел автомобиль «Лада». Как сообщил очевидец сайту 5-tv.ru, после аварии несколько мужчин, находившихся внутри машины — водитель и пассажир, скрылись с места.

«По виду все были пьяные. Успели сбежать, пока никто из служб не приехал», — поделился очевидец.

Предполагается, что водитель автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар, а затем врезалась в забор Приморского парка Победы и загорелась.

Пожар был ликвидирован прибывшими на место пожарными. Информации о пострадавших нет. Причины, по которым произошла авария, а также личности мужчин устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одинцовская прокуратура выясняет причины пожара в благотворительной организации. Возгорание произошло около восьми часов вечера. В ходе пожара пострадало пять человек, среди них трое детей — две девочки шести месяцев и пяти лет, и один мальчик трех. Все они госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения.