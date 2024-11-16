Гондурас пытается справиться с последствиями шторма «Сара»

Фото, видео: Twitter/radioamericahn/enter504; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате непогоды многие районы страны затоплены. Местных жителей эвакуируют, используя лодки.

Тропический шторм «Сара», который обрушился на берег недалеко от столицы Гондураса, привел к катастрофическим наводнениям. Об этом сообщает The Washington Post. По прогнозам, тропический шторм может усилиться до урагана первой категории.

Пожарная служба Гондураса заявила, что провела несколько массовых эвакуаций местных жителей. Преимущественно работы происходят на лодках, поскольку многие районы затоплены. Службам удалось спасти двух несовершеннолетних, нетрезвого мужчину и свинью.

«К пятнице пострадало более 20 тысяч человек», — сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным Национального центра ураганов США, «Сара» может вызвать катастрофические оползни и впоследствии вырасти в ураган. В данный момент нет четкого мнения о том, станет ли шторм серьезной проблемой для США. Однако за ним продолжают следить.

Вероятно, что «Сара» переместится в Гватемалу и Никарагуа. Впоследствии шторм переместится на берег Белиза в воскресенье, а затем ослабнет, достигнув полуострова Юкатан в Мексике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Португалии предупредили население об угрозе наводнений.