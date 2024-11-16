Фото: 5-tv.ru

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Его придумали сами сотрудники военкоматов.

Сотрудники военкоматов на Украине придумали новый способ, как нажиться и при этом помочь мужчинам избежать принудительной мобилизации. Они стали продавать незаполненные бланки повесток с уже имеющимися соответствующими печатями.

Как сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход, работают они так: мужчина покупает пустой бланк, как только его останавливают где-либо, он быстро вписывает свои данные на листочек и показывает, что скоро посетит военкомат.

«Когда вам нужно, например, вас где-то останавливают, вы вписываете свои данные, вписываете дату. И говорите: «У меня есть повестка, я иду завтра», — объяснила схему Скороход.

Сотрудники военкоматов пустые бланки продают примерно за 24 гривна. Это равно одному доллару.

В мае текущего года президент* Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, в соответствии с которым все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. А недавно подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских футболистов забрали в ТЦК перед матчем.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.