«Будто микроинсульт случился»: певице Славе стало плохо во время концерта

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Артистка услышала сильный шум в ушах, а в глазах начались какие-то необъяснимые вспышки.

Певица Слава, которая отправилась в гастрольный тур по российским городам, призналась — ее здоровье пошатнулось. Она рассказала, что прямо во время концерта, стоя на сцене, чуть не потеряла сознание от сильного шума в ушах и вспышек в глазах.

«Как будто у меня микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Я не понимаю, где я, что мне петь. Я растерялась. Не понимаю, где я нахожусь, но понимаю, что на меня все так уже смотрят странно», — с ужасом вспомнила артистка в социальной сети.

После того как певица пришла в себя, она проанализировала произошедшую ситуацию и поняла — таким образом организм сигнализировал — случилось переутомление и пора скорректировать рабочий график. Больше отдыхать и сбавить обороны в работе. Однако отменять запланированные концерты знаменитость не стала. Вскоре она отправится в Саратов, Тамбов, Муманск, Петербург и другие города.

При этом поклонники уверены — резко ухудшившееся самочувствие, возможно, и связано с переутомлением, но все же главной причиной стало недавнее употребление лекарства, которое назначают страдающим от сахарного диабета. Благодаря ему певица похудела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает певицу Славу с рэпером Natan.