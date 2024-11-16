Неудачная кампания: демократы продолжают собирать деньги после поражения на выборах

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Наличие долгов партия отрицает.

После окончания президентской гонки вице-президент Камала Харрис и Национальный комитет Демократической партии все еще собирают деньги. На кампанию было потрачено 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Консервативные СМИ Америки сходятся во мнении, что пышная, но неудачная кампания Харрис с участием мировых звезд и частных самолетов не привела к проблемам в бюджете.

«По состоянию на день выборов не было никаких непогашенных долгов или просроченных счетов», — заявил финансовый директор Harris for President Патрик Стауффер.

Однако телеканал NBC NEWS сообщает, что долг у кампании Харрис все же остался.

«Один из чиновников признал, что есть некоторый долг, но преуменьшил его значение, заявив, что погасить его к концу года будет несложно. Чиновник также подчеркнул, что, учитывая результаты выборов, было бы хуже проиграть, сидя на куче неизрасходованных денег», — говорят пять источников канала.

Трамп, в свою очередь, как настоящий джентльмен, предложил помочь демократам закрыть долг. Точная сумма неизвестна. Сейчас партия собирает деньги на промежуточные выборы в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине.