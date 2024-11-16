«Хочу мира во всем мире»: Хасбик дал интервью Такеру Карлсону

Фото: Instagram*/hasbulla.hushetskiy

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Блогер рассказал, как к нему с его необычной внешностью отнеслись за океаном.

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, дал интервью Такеру Карлсону. Анонс беседы журналист опубликовал на своем YouTube-канале.

Карлсон задал российскому блогеру ряд вопросов. В частности, как он относится к боксеру Майку Тайсону, недавно принявшему Хасбика за ребенка (в 22 года его рост составляет 93 сантиметра — Прим.ред.).

Карслон также поинтересовался мнением гостя о США и американцах.

«Я был в Америке в прошлом году, где-то полтора года назад. Там очень красиво, достойные люди, я скучаю по ним, я хочу, чтобы во всем мире был мир, чтобы все поддерживали друг друга», — ответил он.

Хасбик широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Особой популярностью блогер пользуется в индустрии смешанных единоборств. Два года назад он подписал пятилетний контракт с промоушеном UFC, который подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хасбика и его друзей задержали в Дагестане за «свадебный» дрифт.