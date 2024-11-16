К делу серийного отравителя из Балашихи добавили статью о мошенничестве

Фото: 5-tv.ru

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В январе этого года Артем Миссюра начал травить своих родственников и друзей ради денег и наследства.

Серийный отравитель из Балашихи Артем Миссюра, помимо ядов, занимался и мошенничеством. Стало известно, что в январе этого года мужчина отравил свою возлюбленную, а пока ей было плохо, оформил с ее телефона два кредита.

«Сумма кредитов — больше 500 тысяч рублей», — уточнил источник 5-tv.ru.

Полученные деньги он перевел на свой счет и начал тратить на свое усмотрение. В середине октября на него завели дело по факту мошенничества.

Миссюра подмешивал яд в еду и напитки и травил людей, чтобы получить наследство или не возвращать долги. В результате его действий погибли родная бабушка и лучший друг злоумышленника. Мать, отчима, сестру, девушку и еще троих человек удалось спасти.

«В настоящее время продолжается проведение ряда следственных действий, назначены экспертизы, среди которых химические и психологические и другие», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Яд отравитель подмешивал в поваренную соль и морсы, которые передавал своим жертвам. Миссюра дал признательные показания по всем эпизодам уголовного дела. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, дело пытавшегося отравить летчиков в Армавире, передано в суд.