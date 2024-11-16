На полвека моложе: Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

Фото: Instagram*/karolineleavitt

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В прошлой администрации избранного президента США девушка занимала должность помощника пресс-секретаря.

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома. Этот пост займет Каролин Левитт, которая раньше отвечала за коммуникации с прессой в предвыборной кампании политика.

«Она умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором, в котором Дональд Трамп уверен», — сообщил телеканал CNN.

Левитт родилась и выросла в городе Аткинсон в семье владельцев магазина мороженого и дилерским центров поддержанных грузовиков. Девушка окончила школу, а после колледж в Манчестере. Свою карьеру она начала в качестве стажера в Управлении президентской переписки Белого дома перед выпускным курсом колледжа. А после устроилась в бюро переписки, прежде чем поступить в пресс-службу Белого дома.

Каролин Ливитт также занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа и работала в его предыдущей администрации помощником пресс-секретаря. Сейчас ей всего 27 лет, и она станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. При этом Трампу 78 лет. В ее задачи будет входить предоставление достоверной информации и завоевание доверия у журналистов. При этом ей необходимо будет сохранять лояльность Трампу.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — экс-президент Дональд Трамп. На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация 47-го президента Штатов состоится 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что администрация Байдена до конца полномочий продолжит военную помощь Украине.

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