Иран пообещал не убивать Трампа: США получили гарантии безопасности президента

Иран пообещал не убивать Трампа после вступления в официальную должность

Фото: Reuters/Кевин Ламарк

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Тегеран отправил официальное заявление в администрацию Белого дома.

В октябре Иран дал письменную гарантию администрации Джо Байдена, что после выборов не будет стремиться убить избранного президент Дональда Трампа. Об этом сообщает новостное агентство WSJ со ссылкой на официальных лиц США.

Это стало ответом на частное письменное предупреждение США, направленное Тегерану в сентябре. Сообщение впервые опубликовали в ноябре.

Секретная передача документа администрации Белого дома состоялась 14 октября. Такой жест со стороны Тегерана должен охладить напряженные отношения с Вашингтоном. 11 октября команда Трампа попросила усилить его охрану в связи с поступающими предупреждениями о будущем покушении со стороны Ирана.

Однако государство заявило, что не предпринимало никаких попыток убийства Трампа в течение президентской гонки. Недавно избранный президент штатов заявил, что именно Иран пытался ликвидировать его. В данном заявлении Трамп не привел никаких доказательств.

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