«Превратился в Мэттью Перри»: Витас шокировал публику изменившейся внешностью
Певец Витас шокировал публику лишними килограммами
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Артист давно не выступал перед россиянами, которые запомнили певца стройным.
Певец Витас удивил российских зрителей своей внешностью, выйдя на сцену на концерте к 35-летию Детского музыкального театра юного актера. Артист давно не выступал перед отечественной публикой.
После объявления, что на сцену выйдет Витас, к публике вышел полноватый мужчина. Фото с мероприятия опубликовал журнал Woman. Зрители с трудом признали в нем артиста с потрясающим голосом. Помимо того, что Витас набрал лишние килограммы, он заметно и постарел.
«Это Витас? Время никого не щадит»;
«Витас превратился в Мэттью Перри, занятно»;
«Сколько лет я спала?!» — прокомментировали внешность пользователи сети.
Витас не стал отвечать на едкие комментарии. Он начинал свою карьеру в России, а затем перебрался в Китай, где к нему пришла большая популярность. Публика в Поднебесной называет его «королем звуков дельфинов».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился певец Стас Михайлов.