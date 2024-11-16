«Превратился в Мэттью Перри»: Витас шокировал публику изменившейся внешностью

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Артист давно не выступал перед россиянами, которые запомнили певца стройным.

Певец Витас удивил российских зрителей своей внешностью, выйдя на сцену на концерте к 35-летию Детского музыкального театра юного актера. Артист давно не выступал перед отечественной публикой.

После объявления, что на сцену выйдет Витас, к публике вышел полноватый мужчина. Фото с мероприятия опубликовал журнал Woman. Зрители с трудом признали в нем артиста с потрясающим голосом. Помимо того, что Витас набрал лишние килограммы, он заметно и постарел.

«Это Витас? Время никого не щадит»;

«Витас превратился в Мэттью Перри, занятно»;

«Сколько лет я спала?!» — прокомментировали внешность пользователи сети.

Витас не стал отвечать на едкие комментарии. Он начинал свою карьеру в России, а затем перебрался в Китай, где к нему пришла большая популярность. Публика в Поднебесной называет его «королем звуков дельфинов».

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