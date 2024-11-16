Пожар в подмосковном приюте для женщин ликвидирован

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди госпитализированных — три ребенка.

Пожар в приюте для женщин, расположенном в подмосковном Одинцово, ликвидировали. Он начался в пустой комнате. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала директор частного учреждения «Дом убежище» Наталья.

По словам одного из местных жителей, пожарные расчеты появились на месте в течение десяти минут.

«Минут через десять приехали и здесь на месте работали», — сообщил очевидец.

Борьба с возгоранием прекратилась несколько минут назад. На месте работали пожарные расчеты. Спасенных женщин и детей перевезут в пункты временного размещения. Их сопровождают специалисты из Центра медицины катастроф. Всего госпитализировали пять человек, среди них — три ребенка.

Заведение было предназначено для женщин, пострадавших от домашнего насилия. «Дом убежище» связан с молодым благотворительным фондом «Создана сиять», он был учрежден пять лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна предварительная причина пожара в приюте подмосковного Одинцово. В результате ЧП несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.