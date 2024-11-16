Не может без кислородной маски: режиссер Дэвид Линч рассказал о страшных муках

Фото: www.globallookpress.com/ Evandro Inetti

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Создатель «Твин Пикс» страдает от тяжелого заболевания — эмфиземы легких.

Американский кинорежиссер Дэвид Линч не может жить без кислородной маски. Он еле передвигается по комнате, а все из-за смертельного заболевания — эмфиземы легких. О своем страшном недуге Линч рассказал журналу People.

«Я едва могу пройти по комнате. Это как будто вы ходите с полиэтиленовым пакетом на голове», — признался режиссер.

Диагноз режиссеру медики поставили четыре года назад. Его связали с многолетним курением. Линч к пагубной привычке пристрастился еще в восемь лет. Проблемы со здоровьем не заставили его отказаться от никотина, и еще на протяжении двух лет он вдыхал опасный дым.

«Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, подкуривание и курение, возвращение назад и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах. Ничего подобного в этом мире нет, это так прекрасно. Тем временем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — признавался он.

От курения режиссер отказался год назад. Возможно, в этом ему помогло увлечение медитацией. Линч верит, что на восьмом десятке он все-таки сможет побороть болезнь.

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